JUST NU: Så startar Hammarby och Degerfors

Hammarby tar emot Degerfors på 3Arena.

Nu har startelvorna presenterats.

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Under söndagen ställs Hammarby IF mot Degerfors IF på 3Arena i Stockholm. Bajen har två raka segrar sedan återstarten av allsvenskan med Degerfors har förlorat sina två senaste matcher.

Nu har startelvorna presenterats och Bajen-tränaren Henrik Rydström gör två förändringar från den senaste matchen mot Kalmar FF. Ibrahima Fofana startar i stället för den avstängde Victor Eriksson. Dessutom kliver Oscar Johansson Schellhas in och ersätter Tesfaldet Tekie.

Degerfors saknar Ludvig Fritzson och Nahom Netabay på grund av avstängning.

Matchen startar klockan 16:30.

Startelvor:

Hammarby: Hahn – Skoglund, Fofana, Winther, Persson – Karlsson, Johansson Schellhas – Madjed, Besara, Lind – Abraham

Degerfors: Igonen – Diatara, Skuseth, Ohlsson, Gideon Yaw – Barsoum, Karlsson, Hussein – Vukojevic, Dzabic, Taranis