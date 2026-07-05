Så startar Hammarby och Elfsborg

Elfsborg tar emot Hammarby.

Detta blir Henrik Rydströms första Bajen-elva.

Avspark 16:30.

Henrik Rydström, ny Hammarby-tränare. Foto: Bildbyrån

Hammarby har ny tränare i form av Henrik Ryström. Kommer han frälsa Stockholmsklubben och bidra till en stark höst? Det återstår att se. Hans elva är däremot snarlik Kalle Karlssons.

Elfsborg saknar Sebastian Holmén men i övrigt är det en väntad elva.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson – Wikström, Mohammed, Isherwood, Hult – Olsson, Magnusson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Tekie, Karlsson – Madjed, Besara, Lind – Abraham