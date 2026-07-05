Så startar Hammarby och Elfsborg
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Elfsborg tar emot Hammarby.
Detta blir Henrik Rydströms första Bajen-elva.
Avspark 16:30.
Hammarby har ny tränare i form av Henrik Ryström. Kommer han frälsa Stockholmsklubben och bidra till en stark höst? Det återstår att se. Hans elva är däremot snarlik Kalle Karlssons.
Elfsborg saknar Sebastian Holmén men i övrigt är det en väntad elva.
Startelvor:
IF Elfsborg: Pettersson – Wikström, Mohammed, Isherwood, Hult – Olsson, Magnusson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman
Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Tekie, Karlsson – Madjed, Besara, Lind – Abraham
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