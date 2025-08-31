JUST NU: Så startar Hammarby och Öster

Hammarby tar emot Östers IF i allsvenskan.

Så ställer lagen upp.

Under söndagen tar Hammarby emot Östers IF på 3Arena. Bajen har förlorat sina två senaste matcher i allsvenskan och behöver ta en seger för att gulddrömmarna inte ska gå i kras.

För Östers del krävs en seger för at kunna klättra bort från kvalplats.

Hammarby-tränaren väljer att peta Montader Madjed, Tesladet Tekie och Hampus Skoglund. In kommer Paulos Abraham, Frank Junior Adjei och Ibrahima Fofana

Startelvor:

Hammarby IF: Hahn – Fofana, Eriksson, Vagic, Winther – Karlsson, Adjei, Besara – Johansson Schellhas, Abraham, Tounekti.

Östers IF: Wallinder – Varmanen, Gyamfi, Kricak, Bergquist – Söderberg, Christensen, Suhonen – Uddenäs, Aliev, Ljung