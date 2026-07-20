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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Kalmar FF och Malmö FF

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Kalmar FF tar emot Malmö FF under måndagen.
Så här ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

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Kalmar FF ställs mot Malmö FF hemma på Guldfågeln Arena. Inför mötet har KFF 13 poäng på tolv matcher i allsvenskan. Gästerna från Skåne ligger på 19 och har chans att klättra i toppskiktet av tabellen.

När startelvorna presenterades stod det klart att Johan Dahlin ersätter Robin Olsen i MFF:s bur. Utöver det kliver Colin Rösler in i Malmös backlinje i stället för Andrej Djuric.

Matchen startar klockan 19:00.

Startelvor:

Kamlar FF: Kindberg – Jansson, Sætra, Keita, Larsson – Gustafsson, Gojani – Rosenqvist, Magashy, Sagoe Jr – Söderbäck

Malmö FF: Dahlin – Stryger, Rösler, Frejd Pålsson, John – Busuladzic, Rosengren, Skogmar – Haksabanovic, Botheim, Höög

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