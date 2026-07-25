JUST NU: Så startar Kalmar och Mjällby

Kalmar tar emot Mjällby.

Så här startar lagen.

Avspark 17:30.

Kalmar FF tar emot Mjällby AIF i allsvenskan.

Kalmar FF kommer till matchen med stärkt självförtroende efter 2–2 hemma mot Malmö FF senast, där laget stod för en stark insats.

Ett stort offensivt ansvar vilar på Charlie Rosenqvist, som är lagets främste målskytt den här säsongen med sex fullträffar.

För Mjällby väntar samtidigt ett intensivt matchande. Elliot Stroud, som den senaste tiden har ryktats vara på väg bort från Mjällby, finns med i startelvan i lördagens match.

Då startar lagen på följande sätt.

Startelvor:

Kalmar FF: Brolin – Larsson, Keita, Sætra, Jansson – Sagoe Jr, Gojani, Gustafsson, Rosenqvist – Hallberg, Söderbäck.

Mjällby: Wallinder – Iqbal, Norén, Miettinen – Granath, Gustavsson, Gustafson, Stroud – Samuelsen, Bergström, Kjaer.