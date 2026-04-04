Så startar Hammarby och Mjällby

Hammarby tar emot de regerande mästarna Mjällby i sin hemmapremiär.

Då väljer Kalle Karlsson att starta Frederik Winther som vänsterback.

Se lagens startelvor här nere.

Både Hammarby och Mjällby vann sina respektive semifinaler i svenska cupen för drygt två veckor sedan. Båda lagen väljer även att göra ändringar från de matcherna.

I Mjällby går Tino Stavitski och Ludwig Malachowski Thorell in istället för Villiam Granath och skadade Jeppe Kjær.

I Hammarby väljer Kalle Karlsson att starta Ibrahima Fofana i mittförsvaret och trycka ut Frederik Winther som vänsterback. Nahir Besara ser ut att få en mer tillbakadragen roll, samtidigt som både Oscar Johansson Schellhas och Victor Lind får chansen från start.

Hammarby (4-2-3-1)

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Ibrahima Fofana, Victor Eriksson, Frederik Winther – Nahir Besara, Markus Karlsson – Montader Madjed, Oscar Johansson Schellhas, Victor Lind – Paulos Abraham

Mjällby (3-4-3)

Robin Wallinder – Abdullah Iqbal, Axel Norén, Tom Pettersson – Tino Stavitski, Ludwig Malachowski Thorell, Jesper Gustavsson, Elliot Stroud – Viktor Gustafson, Jacob Bergström, Abdoulie Manneh

Matchen drar igång 15:00.