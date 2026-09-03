Så startar Mjällby och Djurgården

Djurgården slog Mjällby med 4–0 tidigare i veckan.

Nu möts lagen igen – i Blekinge.

Så här ställer lagen upp i hängmatchen.

Foto: Bildbyrån

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I måndags ställdes Djurgården mot Mjällby på 3Arena. Matchen slutade i en klar 4–0-seger till Djurgården.Under torsdagskvällen drabbar de samman igen i en hängmatch från omgång tio.

Dif-tränaren Jani Honkavaara gör en förändring i startelvan. Jeppe Okkels ersätts av Oskar Fallenius. Nyförvärvet Charlie Rosenqvist inleder på bänken.

Noterbart är att Mjällby gör ett målvakstskifte. Robin Wallinder bänkas och in går nyförvärvet Sebastian Hansen.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Mjällby: Hansen – Iqbal, Norén, Pettersson – Nielsen, Gustavsson, Enggård, Agnarsson – Dalsgaard, Bergström, Gustafson.

Djurgården: Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Johansson – Siltanen, Stensson – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien.