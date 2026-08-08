Klart: Gais skeppar iväg talang till Ettan-klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ville Hellgård Knudsen lämnar Gais.
18-åringen ansluter till Jönköpings Södra i division ett.
– Nu lämnar jag Gais med blandade känslor, säger han i ett uttalande.
Ville Hellgård Knudsen, 18, har den senaste tiden tränat med Gais A-lag samtidigt som han spelat för P19-laget.
Nu meddelar ”Makrillarna” att forwarden lämnar för Jönköpings Södra i Ettan Södra.
– Nu lämnar jag GAIS med blandade känslor, jag har haft en fantastisk tid i klubben. Jag vill tacka alla mina tränare och hela staben kring lagen som hjälpt mig utvecklas som spelare, säger han i ett uttalande.
Avtalet med J Södra sträcker sig till och med 2028.
Den här artikeln handlar om: