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Foto: Bildbyrån

Så startar Öis och Djurgården

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Örgryte IS tar emot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi.
Nu har startelvorna presenterats.
Matchen startar klockan 19:00.

Foto: Bildbyrån

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Under måndagskvällen ställs Örgryte IS mot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi i Göteborg. Hemmalaget Öis kommer från en efterlängtad seger i derbyt mot Häcken medan Djurgården slog HBK med 3–0.

Öis-tränaren Andreas Holmberg ersätter avstängde Tobias Sana med William Hofvander.

Djurgården ställer upp med Matias Siltanen i stället för Daniel Stensson, som startade senast mot HBK.

Startelvor:

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Hofvander

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Siltanen, Finndell – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien

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