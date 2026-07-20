Så startar Öis och Djurgården
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Örgryte IS tar emot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi.
Nu har startelvorna presenterats.
Matchen startar klockan 19:00.
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Under måndagskvällen ställs Örgryte IS mot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi i Göteborg. Hemmalaget Öis kommer från en efterlängtad seger i derbyt mot Häcken medan Djurgården slog HBK med 3–0.
Öis-tränaren Andreas Holmberg ersätter avstängde Tobias Sana med William Hofvander.
Djurgården ställer upp med Matias Siltanen i stället för Daniel Stensson, som startade senast mot HBK.
Startelvor:
Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Hofvander
Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Siltanen, Finndell – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien
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