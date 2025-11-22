Så startar Öis och Peking i kvalrysaren

Allsvenskt kontrakt står på spel.

I dag spelas den första matchen i kvalrysaren mellan IFK Norrköping och Örgryte.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Kvalet till allsvenskan 2026 drar i gång med det första av två möten mellan superettan-trean Örgryte och allsvenska IFK Norrköping.



ÖIS kliver in som hemmalag på Gamla Ullevi.

Inför avspark stod det klart att Norrköping tvingas klara sig utan nyckelspelaren Arnor Traustason – ett tung avbräck för Peking i ett redan pressat läge.

Startelvor

Örgryte: Gustafsson – Azulay, Dyrestam, Styffe – Paulson, Vindehall, Mujanic, Dahlqvist – Christoffersson, Sana.

Norrköping: Andersson – Sörgaard, Watson, Eriksson – Baggesen, Höög Jansson, Fransson, Lushaku, Sigurgeirsson – Nyman, Prica.