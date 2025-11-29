Så startar Peking och Örgryte i kvalreturen

Kvalreturen mellan IFK Norrköping mot Örgryte IF är här.

Avspark sker 15.00 på Platinum Cars.

Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026 har fått sina 15 lag. Nu ska den 16:e deltagaren bli klar.



Efter 3–0-segern i första kvalmötet i Göteborg går Örgryte IS in som klara favoriter inför returen.

IFK Norrköping har en tuff uppgift framför sig för att försöka säkra den sista allsvenska platsen.

IFK Norrköping bjuder på en oväntad förändring i startelvan när David Mitov Nilsson gör sin första match för säsongen efter sin långtidsskada och tar plats i målet. Bytet kan bero på att David Andersson dragits med fysiska problem under veckan.

I backlinjen saknas Max Watson. In i elvan kommer Moutaz Neffati och Arnor Traustason.



I ÖIS ersätter Waylon Renecke Jonathan Azulay, som fick rött kort i det första mötet lagen emellan.



Startelvor:

IFK Norrköping: Mitov Nilsson – Neffati, Höög Jansson, Eriksson, Baggesen – Andersson, Traustason, Fransson- Prica, Nyman, Sigurgeirsson

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Renecke – I. Dahlqvist, Vindehall, Mujanic, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Sana