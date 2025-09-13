Prenumerera

250830 Mjällbys Jacob Bergström jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Halmstad den 30 augusti 2025 i Hällevik.
Foto: Bildbyrån

Så startar serieledande Mjällby

Mjällby leder allsvenskan med åtta poäng.
Nu gästar de Stora Valla och Degerfors.
Avspark 15:00.

Med åtta omgångar kvar av allsvenskan är Mjällby överlägsen serieledare med åtta poäng ner till tvåan Hammarby.

Nu ställs laget mot Degerfors på bortaplan, ett Degerfors som är nästjumbo i tabellen och som nu startar med Dif-lånet Santeri Haarala från start för första gången, likaså AIK-lånet Kazper Karlsson som alldeles nyligen presenterades.

Avspark 15:00.

Startelvor:

Degerfors: Igonen; Sundgren, Moro, Godinho, Ndinga; Gravius; Ohlsson, Karlsson, Taranis, Rafferty; Haarala

Mjällby: Törnqvist; Iqbal, Norén, Petersson; Johansson, Malachowski, Gustavsson, Stroud; Gustafson, Johansson, Kjær

