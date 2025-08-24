Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Så startar Sirius och Hammarby

Nilo Ek
IK Sirius tar emot Hammarby på Studenternas IP.
Så ser startelvorna ut.

IK Sirius kommer från ett nederlag borta mot BP senast. Nu tar Uppsalaklubben emot Hammarby som är inblandade i det allsvenska guldracet.

Bajen förlorade senast hemma mot Gais. Inför matchen finns nyförvärvet Obilor Okeke tillgänglig för spel. Han inleder på bänken, vilket även Jusef Erabi gör och ersätts av Oscar Johansson på anfallet.

Hemmalaget Sirius gör en förändring då Marcus Lindberg startar i stället för Victor Svensson.

Startelvor:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Persson, Walta, Bjerkebo – Ure

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Johansson, Tounekti

