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Andreas Holmberg. Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar VSK och Öis

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Västerås tar emot Örgryte.
Avspark 19:00 på Hitatchi Energy Arena.
Se elvorna här.

Foto: Bildbyrån

Tabellåttan VSK tar mot nästjumbon Örgryte hemma på Hitatchi Energy Arena på fredagskvällen. Här ser ni elvorna som startar i det allsvenska mötet.

Startelvor:

Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Paulsson – Hofvander, Christoffersson, Sana

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