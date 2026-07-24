JUST NU: Så startar VSK och Öis

Västerås tar emot Örgryte.

Avspark 19:00 på Hitatchi Energy Arena.

Se elvorna här.

Foto: Bildbyrån

Tabellåttan VSK tar mot nästjumbon Örgryte hemma på Hitatchi Energy Arena på fredagskvällen. Här ser ni elvorna som startar i det allsvenska mötet.

Startelvor:

Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Paulsson – Hofvander, Christoffersson, Sana