JUST NU: Sam Larsson börjar på bänken
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IFK Göteborg ligger pyrt till i allsvenskan.
Mot BP gör Stefan Billborn fyra förändringar.
Se elvorna här nedan!
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Med två raka förluster i bagaget tar IFK Göteborg emot Brommapojkarna hemma på Gamla Ullevi. Blåvitt ligger just nu på kvalplats en poäng från automatisk nedflyttning.
Trots att nästan halva säsongen har gått så väntar IFK Göteborg på sin första regelrätta hemmaseger för i år. Den enda gången som laget vunnit på Gamla Ullevi 2026 skedde när man besegrade Örgryte, så Öis stod som hemmalag.
Matchen spelades dessutom klart inför tomma läktare dagen efter till följd av ordningsstörningar.
Brommapojkarna ligger elva i tabellen, sex poäng före IFK Göteborg. Stockholmslaget kommer senast från en uddamålsförlsut mot serieledarna Sirius på hemmaplan.
Stefan Billborn väljer att göra fyra förändringar från 4–0-förlusten mot Malmö FF senast. Max Fenger, Alexander Jallow, Filip Ottosson och den tidigare avstängda Rockson Yeboah kommer in i startelvan.
Hemvändaren Sam Larsson inleder på bänken för blåvitt.
Lagens startelvor
IFK Göteborg
Elis Bishesari – Alexander Jallow, Rockson Yeboah, August Erlingmark, Noah Tolf – Filip Ottosson, David Kruse, Tobias Heintz – Adam Bergmark Wiberg, Max Fenger, Ramon Pascal Lundqvist
Brommapojkarna
Kommer inom kort
Matchen har avspark klockan 19:00.
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