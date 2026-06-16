Romelu Lukaku snuvad på målrekord

Romelu Lukaku tryckte in kvitteringen för Belgien mot Egypten.

Men målet dömdes som ett självmål.

Därmed gick anfallaren miste om ett VM-rekord.

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Belgien fick nöja sig med en poäng i premiären mot Egypten, efter att ha hamnat i ett tidigt underläge.

Kvitteringen kom i den 66:e minuten efter att Romelu Lukaku hållit sig framme. Målet kom drygt 20 sekunder efter att anfallaren hoppat in i matchen.

Dessvärre för Lukakus del blev målet tilldömt som ett självmål av den egyptiska försvararen Mohamed Hany. Anfallsstjärnan blev därmed snuvad på rekordet som Belgiens bästa målskytt i VM-sammanhang.

I dagläget delar Lukaku på rekordet med den tidigare belgiska förbundskaptenen Marc Wilmots. Båda står på fem VM-mål.

Lukaku kommer ifrån en tung säsong där det endast blivit fem matcher för Napoli i Serie A, tillföljd av skadeproblem.