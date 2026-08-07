Sirius förstärker – Liimatta klar

Otso Liimatta köps loss från Portugal. Finländaren är klar för IK Sirius.

– Det visar på vår attraktionskraft, säger Jonathan Ederström.

Otso Liimatta. Foto: Bildbyrån

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Häromdagen rapporterades det om att Otso Liimatta var klar för en återkomst till Allsvenskan. Den finske 22-åringen spenderade vårsäsongen på lån i Halmstads BK, där det blev två mål på tio matcher.



Nu är mittfältaren tillbaka i Allsvenskan, den här gången permanent. Serieledande Sirius meddelar på sin hemsida att man köper loss Liimatta från FC Famalicao i Portugal.



– Sirius har visat ett stort intresse för mig, och det har varit tydliga med sitt intresse sedan en tid tillbaka, och det har gjort att det här känns som ett bra val för mig, säger Liimatta till klubbens hemsida.



”Kommer göra oss bättre på kort sikt”

Kontraktet med Sirius sträcker sig fram till sommaren 2031, och klubben meddelar att han är spelklar mot Brommapojkarna redan på måndag. Chefen för herrlaget, Jonathan Ederström, beskriver värvningen som ett styrkebesked för Uppsala-klubben.



– Han kan spela på samtliga offensiva positioner och kommer göra oss bättre på såväl kort som lång sikt. Att Otso valde Sirius före andra klubbar visar att vår attraktionskraft fortsätter öka och vi ser fram emot att följa hans framtida utveckling i Sirius, säger Ederström.



Sirius toppar Allsvenskan i överlägsen stil efter att halva serien är spelad. Tvåan Hammarby har 14 poäng upp till blåsvart.