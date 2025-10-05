JUST NU: Sirius tar emot Malmö FF – här är elvorna

IK Sirius tar emot Malmö FF.

Inför drabbningen på Studenternas har startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF slåss för att ta en Europaplats till nästa säsong, medan IK Sirius slåss för att hålla sig kvar i allsvenskan.

Det är med andra ord toppen mot botten av allsvenskan i Uppsala denna söndag.

Inför mötet på Studenterans har de båda lagen nu meddelat sina startelvor.

STARTELVOR:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren – Sandberg – Anker – Krusnell – Heier – Lindberg – Persson – Walta – Bjerkebo – Ure

Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen – Rösler – Duric – Busanello – Skogmar – Rosengren – Berg Johnsen – Bolin – Gudjohnsen – Ekong.