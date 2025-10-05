JUST NU: Sirius tar emot Malmö FF – här är elvorna
IK Sirius tar emot Malmö FF.
Inför drabbningen på Studenternas har startelvorna släppts.
Malmö FF slåss för att ta en Europaplats till nästa säsong, medan IK Sirius slåss för att hålla sig kvar i allsvenskan.
Det är med andra ord toppen mot botten av allsvenskan i Uppsala denna söndag.
Inför mötet på Studenterans har de båda lagen nu meddelat sina startelvor.
STARTELVOR:
IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren – Sandberg – Anker – Krusnell – Heier – Lindberg – Persson – Walta – Bjerkebo – Ure
Malmö FF: Olsen – Stryger Larsen – Rösler – Duric – Busanello – Skogmar – Rosengren – Berg Johnsen – Bolin – Gudjohnsen – Ekong.
