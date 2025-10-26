Svenska mästarna tar emot Peking – här är elvorna

Svenska mästarna Mjällby tar emot IFK Norrköping hemma på Strandvallen.

Det blir lagets första match på hemmaplan sedan guldet säkrades.

Nu är startelvorna här.



Förra helgen blev Mjällby AIF svenska mästare efter att ha besegrat IFK Göteborg på bortaplan. Sedan dess har guldet firats nere i Listerlandet.



De har nu chansen att slå poängrekord. De står just nu på 66 poäng och det nuvarande rekordet är 67. Tre matcher återstår för att slå det.



Gästerna å sin sida, är i behov av poäng för att skapa marginal ner till negativ kvalplats.



När startelvorna presenterades kan man se att Mjällby gör fyra förändringar. Christian Tchouante, Uba Charles, Romeo Leandersson och Ludwig Malachowski Thorell kliver in från start. Samtidigt saknas Elliot Stroud på grund av sjukdom.

Startelvor:

Mjällby AIF: Törnqvist – Tchouante, Norén, Iqbal – Charles, Leandersson, Gustavsson, Malachowski Thorell, Stavitski – Manneh, Bergström.



IFK Norrköping: Andersson – Neffati, Søgaard, Watson, Baggesen – Fransson, Traustason, Höög Jansson – Prica, Nyman, Sigurgeirsson.