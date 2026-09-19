Första ligamålet hjälpte inte – Tottenham under strecket

Tottenham Hotspur föll ihop på hemmaplan och förlorade mot Aston Villa.

Båda lagen jagade säsongens första ligaseger i ett laddat bottenmöte.

Conor Gallagher gjorde till slut Tottenhams första ligamål för säsongen, men Villa tog tre tunga poäng.

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Tottenham Hotspur tog emot Aston Villa på Tottenham Hotspur Stadium i en dramatisk Premier League-drabbning där båda lagen jagade sin första ligaseger för säsongen.

Gästande Aston Villa kunde efter en stark insats fira säsongens allra första trepoängare. Vinsten gör att Birminghamklubban kliver upp till en 15:e plats i tabellen, med matcher kvar att spela i omgången. Tottenham står å sin sida fortfarande utan seger den här säsongen och går nu in i det tre veckor långa landslagsuppehållet under nedflyttningsstrecket.



Stor hjälte för gästerna blev nyförvärvet i målet. Zion Suzuki, som värvades till Aston Villa inför säsongen, stod för flera svettiga och avgörande räddningar. Det var framför allt under den första halvleken som Suzuki klev fram när Tottenham hade mycket av spelet och skapade flera farliga lägen för att ta ledningen.



I stället var det Aston Villas andra nyförvärv som klev fram i slutsekunderna av den första halvleken. 20-årige Johan Manzambi – som är nominerad till årets unga talang på Ballon d’Or-galan – gjorde 1–0 precis före paussignalen i sin allra första start för den nya klubben.

Matchens stora vändpunkt kom runt den 60:e minuten. Mohamed Kudus trodde att han äntligen spräckt Tottenhams nolla för säsongen med ett kvitteringsmål, men fullträffen dömdes bort för en offside på Andy Robertson i anfallsskedet innan.

Därefter gick proppen ur för hemmalaget. Nicolas Jackson satte sitt första mål i sin nya klubbtröja innan Emiliano Buendías långskott satte 3–0 i den 80:e minuten. Målet var argentinarens fjärde i rad mot Tottenham, och hans tredje raka på Tottenham Hotspur Stadium. I samband med 3–0-målet började hemmalagets fans lämna läktarna i förtid.

Svenske Lucas Bergvall kom in i spel i den 84:e minuten när han ersatte Rodrigo Bentancur och klev in i en defensiv mittfältsroll som sexa. Kort därefter, i den 86:e minuten, lyckades Tottenham snygga till siffrorna när Conor Gallagher tryckte in 3–1 efter en fin framspelning av Mohamed Kudus. Djupt in på tilläggstid, i den 97:e minuten, nådde Jan Paul van Hecke högst och knoppade in ytterligare en reducering via en nick, men målet kom alldeles för sent och närmare än 3–2 kom aldrig Tottenham.