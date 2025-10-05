JUST NU: Tung start för MFF – tvåmålsunderläge tidigt

2-0 till Sirius. Det är ställningen efter första halvtimmen på Studenternas.

Malmö FF:s tunga Europakväll tidigare i veckan ser ut att fortsätta.

Matchen pågår.



Malmö FF fick en tung start borta mot IK Sirius, Efter 25 spelade minuter ledde hemmalaget redan med 2-0.

Matchen hade knappt startat innan Sirius tog ledningen. Robbie Ure var framme på Oskar Krusnells inlägg, men det såg ut som att Busanello råkade styra bollen i eget mål.



Efter 23 minuter ökade Sirius till 2–0. Busanello misslyckades helt med en passning på egen planhalva. Sirius Ure fick tag på bollen och skickade den vidare till Isak Bjerkebo, som enkelt placerade den förbi Robin Olsen.



Matchen pågår.



Följ den live HÄR!

Startelvor:

Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Lindberg, Heier – Persson, Walta, Bjerkebo – Ure.

Malmö FF: Olsen – Stryger, Djuric, Rösler, Busanello – Skogmar, Rosengren, Berg Johnsen, Bolin – Gudjohnsen, Ekong.