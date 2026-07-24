JUST NU: ÖIS med skadesmäll

Västerås och Örgryte möts.

Då tar VSK ledningen efter 13 minuter.

Matchen pågår.

Foto: Bildbyrån

Tabellåttan VSK tar mot nästjumbon Örgryte hemma på Hitatchi Energy Arena på fredagskvällen. Här ser ni elvorna som startar i det allsvenska mötet.

I den 13:e minuten tog VSK ledningen genom Axel Taonsa på retur. Lite senare i matchen råkade Öis ut för en skada.

Mittbacken Christoffer Styffe satte sig plötsligt ner i konstgräset och tog sig sedan mot vänsterfoten. Det medicinska teamet kallades in och han fick bryta. In komm Michel Parker.

Matchen pågår!

Startelvor:

Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa

Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Paulsson – Hofvander, Christoffersson, Sana