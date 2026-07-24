JUST NU: ÖIS med skadesmäll
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Västerås och Örgryte möts.
Då tar VSK ledningen efter 13 minuter.
Matchen pågår.
Tabellåttan VSK tar mot nästjumbon Örgryte hemma på Hitatchi Energy Arena på fredagskvällen. Här ser ni elvorna som startar i det allsvenska mötet.
I den 13:e minuten tog VSK ledningen genom Axel Taonsa på retur. Lite senare i matchen råkade Öis ut för en skada.
Mittbacken Christoffer Styffe satte sig plötsligt ner i konstgräset och tog sig sedan mot vänsterfoten. Det medicinska teamet kallades in och han fick bryta. In komm Michel Parker.
Matchen pågår!
Startelvor:
Västerås SK: Jäger – Magnusson, Bonde, Keita – Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa
Örgryte IS: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Paulsson – Hofvander, Christoffersson, Sana
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