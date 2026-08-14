Uppgifter: Mjällby värvar för rekordsumma

Mads Enggård ser ut att bli Mjällbys dyraste värvning någonsin.

Enligt Expressen är dansken klar för Blekingeklubben.

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En handfull nyckelspelare har lämnat Mjällby sedan SM-guldet bärgades i höstas. Nu kontrar klubbledningen genom att lägga en ordentlig summa på en förstärkning.

Enligt Expressen har Mjällby gjort klart med Mads Enggård. Dansken hämtas från Molde och kommer enligt uppgifterna bli klubbens dyraste värvning någonsin. Det en så länge stående rekordet sitter en annan dansk på i form av Jeppe Kjær, som anslöt för tio miljoner kronor förra sommaren.

Den 22-åriga mittfältaren väntas genomföra läkarundersökningen under morgondagen.

Enggård fick sitt genombrott i Randers innan flyttlasset gick till Molde. Under fjolåret var mittfältaren utlånad till danska Vejle.