Gyökeres ersättare kan hamna i Barcelona
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Han ersatte Viktor Gyökeres i Sporting för ett år sedan.
Nu nämns colombianen Luis Suárez som ett tänkbart Barcelona-förvärv om dealen med Julian Alvarez inte går i lås.
När Viktor Gyökeres efter två säsonger i Sporting lämnade för Arsenal i en storaffär förra sommaren hämtade portugiserna in svenskens ersättare i spanska andraligan.
Men Almerias Luis Suárez visade sig vara perfekt i Gyökeres-rollen.
Colombianen vräkte in mål under debutsäsongen i Sporting och nu skrivs det från flera håll att Barcelona har 28-åringen som ett tänkbart spår om drömvärvningen Julian Alvarez från Atlético Madrid går i stöpet.
Såväl transfergurun Fabrizio Romano som colombianska AS rapporterar om detta i dag.
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