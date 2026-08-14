Svarar på framtiden i Blågult: ”Vet hur jag resonerar”

STOCKHOLM. Han tog över förstaplatsen i landslaget, men petades mitt under VM.

Frågan är hur 37-årige Kristoffer Nordfeldt ser på sin egen medverkan när Blågult börjar om i Nations League i september?

– Jag har inte tagit något beslut, men jag vet hur jag resonerar med de som står mig nära, säger målvakten kryptiskt till FotbollDirekt.

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Förra hösten valde Robin Olsen att drastiskt sluta i landslaget så länge Jon Dahl Tomasson var förbundskapten, detta efter att dansken meddelat veteranen att han inte längre skulle vara förstamålvakt.

Tomassons nya etta Viktor Johansson saknades dock under våren och med nya förbundskaptenen Graham Potter vid rodret valde engelsmannen då att sätta in Kristoffer Nordfeldt mellan stolparna i playoff-matcherna mot Ukraina och Polen – detta samtidigt som Olsen ratades av Potter.

Det blev VM och Nordfeldt fick fortsatt förtroende till en början av Potter som Nordfeldt hade som tränare även i Swansea 2018-2019.

Men efter storförlusten mot Nederländerna petades Nordfeldt inför gruppavslutningen mot Japan. Ny etta blev Jacob Widell Zetterström, som sedan även stod i uttåget mot Frankrike i sextondelsfinalen.

Om en dryg månad startar Nations League och frågan är förstås befogad. Orkar 37-årige Nordfeldt fortsätta i landslaget om han inte längre är etta?

– Jag har inte ens tänkt i de banorna. Jag hade en väldigt kort semester efter VM för att sedan ha fullt fokus på AIK, säger han och fortsätter:

– Jag har inte tagit något beslut men jag vet hur jag resonerar med de som står mig nära och sedan får vi se vart det beslutet landar, konstaterar Nordfeldt om landslagsframtiden.

Enda 80-talisten kvar i landslaget: ”Då hade det varit en icke-fråga”

Nordfeldt menar att han själv funderat på petningen borta i VM.

– Så klart att jag reflekterat varför det blev så, men i slutändan är det Graham som tar ut det lag som han tycker är bäst. För mig var det en fantastisk ära att representera Sverige i ytterligare ett VM, och den här gången få spela, säger Nordfeldt som i Rysslands-VM 2018 var tvåa bakom Olsen.

Du är den enda kvar i landslaget som är 80-talist. Här länge orkar du hålla den fanan inom svensk fotboll?

– I den bästa av världar hade vi haft fyra målvakter som spelar i Premier League, så att det här hade varit en icke-fråga. Det tror jag hade varit överlägset bäst för svensk fotboll, säger AIK-målvakten född 1989 och tillägger:

– Men kroppen känns bra och jag vill fortsätta prestera, så får vi se hur länge det håller. Jag tycker fortfarande att det känns jättestimulerande att komma hit till Karlberg varje dag och träna. Vändningen vi gjort som klubb är inspirerande.

Nordfeldt kom till AIK i augusti 2021 från turkiska Gençlerbirliği och skrev då på ett korttidskontrakt säsongen ut. Men veteranen har sedan dess blivit kvar.

– Jag trodde nog inte att jag skulle bli här så länge så det blivit, men jag är väldigt glad att det blivit så, avslutar Nordfeldt.