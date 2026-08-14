Klart: BK Häcken värvar från Kanada

Ella Mcbride ansluter till BK Häcken.

Kanadensaren har kritat på ett kontrakt till 2029.

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BK Häcken värvar till försvaret inför slutspurten i allsvenskan. Klubben meddelar att den kanadensiska vänsterbacken Ella Mcbride ansluter med omedelbar verkan.

22-åringen har skrivit på ett kontrakt till 2029.

– I BK Häcken vill jag pressa mig själv till att bli så bra som möjligt, ha en positiv inverkan på laget utvecklas som människa. Och vinna några titlar såklart, säger Mcbride till klubbens hemsida.

Kanadensaren avslutade sina collegestudier så sent som i våras och BK Häcken blir hennes första klubb i Europa. Mcbride har även erfarenhet från Kanadas ungdomslag och hon representerade sitt land i U20-VM 2024, där man åkte ut i åttondelsfinalen.

– Det är en spelartyp som passar väl in i BK Häcken och vårt sätt att spela fotboll. Ella är trygg med bollen och en väldigt följsam försvarsspelare som är svår att ta sig förbi. Offensivt gillar hon att utmana och vara kreativ i sitt passningsspel och det ska spännande att följa hennes fortsatta utveckling, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson.





