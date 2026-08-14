Ceesays flytt till Portsmouth kraschar – tack vare Brexit

Jesper Ceesay var klar för att skriva på för Portsmouth.

Men mittfältaren nekades ett visum av det engelska förbundet FA.

– Det är frustrerande, säger Portsmouths tränare John Mousinho till BBC.

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Jesper Ceesay var på vippen till att få till en drömflytt till Championship-klubben Portsmouth. Enligt turkiska medier hade ”Pompey” kommit överens med Antalyaspor om en övergångssumma på runt elva miljoner kronor för mittfältaren.

Men någon flytt till den engelska sydkusten blir det inte för Ceesay. Anledningen är en teknikalitet i gällande visumet.

Efter att Storbritannien lämnade EU har spelare med EU-medborgarskap behövt ansöka om ett GBE (ett arbetstillstånd för att få spela på de brittiska öarna). För att få ett sådant behöver spelaren i fråga ha minst 15 poäng, vilket baseras på ett antal krav som det engelska fotbollsförbundet satt upp.

Portsmouth var övertygade om att Jesper Ceesay hade tillräckligt med poäng för att beviljas ett GBE. Men en omklassificering av den turkiska ligan, där svensken har spelat de senaste åren, har satt stopp för det.

– Det är frustrerande eftersom den förändringen trädde i kraft i juli, och de poäng man tidigare har samlat på sig genom att spela i en toppliga inte längre är giltiga, tyvärr, säger Portsmouths tränare John Mousinho till BBC.

Klubbar i det engelska ligasystemet tillägnas fyra extraplatser för spelare utan GBE, men för att ansöka om ett sådant måste en spelare vara 23 år eller yngre. Jesper Ceesay fyllde 24 i höstas.