VSK premiärvann mot Kalmar FF
Nykomlingarna Kalmar FF och Västerås SK drabbade samman i den allsvenska premiären.
Matchen slutade 1–0 till VSK.
Både Kalmar FF och Västerås SK säkrade uppflyttning till allsvenskan i fjol. Under söndagen ställdes de mot varandra i premiären.
Då drog VSK det längsta strået. I den 11:e minuten avancerade bortalaget mot KFF:s mål. VSK:s Marcus Baggesen drog in ett inlägg som Zakarias Råvik försökte stoppa men i stället styrde in i egen kasse.
Matchen slutade 1–0 till VSK som näst på tur ställs mot Elfsborg. Kalmar FF gästar Djurgården i nästa omgång.
