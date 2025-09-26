Kamp mot klockan för Salétros: ”Men vi ångrar det inte”

STOCKHOLM. Anton Salétros skadade ryggen mot Brommapojkarna och tvingades till slut byta ut sig själv.

Ändå fanns han med från start i omgången därpå mot IFK Norrköping.

Nu är det inte säkert att ryggen är tillräckligt bra för spel i viktiga sexpoängsmatchen mot Gais på söndag.

– Men vi ångrar inte att vi spelade honom mot Norrköping, beslutet kändes rätt då, säger AIK:s tränare Mikkjal Thomassen till FotbollDirekt.

Det skiljer två poäng mellan tabelltrean AIK och fyran Gais.

Under söndagen möts lagen i Solna i en sexpoängsmatch i kampen om en Europaplats.

Då kan AIK tvingas klara sig utan sin lagkapten och bästa spelare Anton Salétros.

Det var hemma mot BP i förrförra omgången som landslagsmittfältaren skadade ryggen efter bara ett par minuter. Trots det fortsatte Salétros spela tills det inte längre gick en bit in i andra halvlek.

”Anton spelade med nedsatt kraft. Han fick en smäll i muskelaturen av ryggen och blev tydligt påverkad av det. Vi försökte, men det blev sämre och sämre och det var inte meningsfullt att fortsätta så vi var tvungna att byta”, sa Mikkjal Thomassen på presskonferensen efteråt.

”Hoppas få positiva signaler”

Trots detta startade Salétros senast mot IFK Norrköping, en match som slutade med förlust. Nu är det osäkert om stjärnan kommer till spel mot Gais, även om Thomassen är optimistisk.

– Antons rygg går framåt, men när vi pushat honom har han känt av det, säger Thomassen om ryggsmärtan och fortsätter:

– Han var ute och tränade i går och vi är ganska optimistiska. Jag har inte all information nu men vi hoppas få positiva signaler under dagen.

Vad hade det betytt om ni i en sådan här viktig match får klara er utan er bästa spelare?

– Det är ingen hemlighet att han är väldigt betydelsefull spelare för oss. Vi önskar att han är tillgänglig i alla matcher för oss, men när inte han kan spela får vi lösa det. Vi har många unga spelare som tar steg och kliv.

Ångrar ni er så här i efterhand att han spelade senast, med tanke på att det ändå blev förlust?

– Nej, vi ångrar inte att vi spelade honom mot Norrköping, beslutet kändes rätt då med den informationen som vi hade då. Man kan inte ångra saker, man måste blicka framåt, inte bakåt, avslutar Thomassen.