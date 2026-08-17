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Foto: Bildbyrån

Detaljen som talar för Ekdal-flytt – inte ens med i truppen

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Casper Nordqvist
Reporter
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Expressen har rapporterat om att Hjalmar Ekdal är på väg bort från Burnley och att grekiska PAOK är högaktuellt.
När Burnley premiärspelade i The Championship i går var svenske mittbacken inte ens med i truppen.

Foto: Bildbyrån

Alexander Jeremejeff uppges vara nära att lämna PAOK. Men grekernas svenska nyförvärv Taha Ali blir kanske inte ensam blågul spelare i Thessaloniki-klubben för det.

Expressen uppgav häromdagen hur Hjalmar Ekdal närmar sig en flytt från Burnley och att PAOK budat på svenske mittbacken som var med i Graham Potters VM-trupp i somras.

I Burnleys premiärtrupp för nya Championship-säsongen var däremot Ekdals namn inte med. 27-åringen saknades helt när Burnley spelade 2-2 hemma mot West Ham, en detalj som ytterligare talar för exit från klubben som han kom till från Djurgården i januari 2023.

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