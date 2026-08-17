Sofia Reidy efter krossen: ”Folk har tvivlat”

STOCKHOLM. Hammarby krossade Piteå med 5–0 under söndagen.

Hammarbys ytterback Sofia Reidy var nöjd efter segern.

– Jag tycker vi kommer upp i nivå i dag. Så det är skitkul, säger Reidy till FotbollDirekt.

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Hammarby vann den uppskjuta matchen mot Piteå med 5–0. Målskyttar blev Stina Lennartsson, Mari Nyhagen, Vilma Koivisto, Mathilde Janzen och Svea Rehnberg.

– Kul att vara tillbaka på Kanalplan och kul att det är många olika spelare som gör mål också, säger Sofia Reidy till FotbollDirekt.

Senaste matchen mot Piteå, på bortaplan, förlorade ni poäng och sen blev matchen uppskjuten. Vad kände ni inför matchen?

– Det var revanschlust sen senast såklart. Det var ju mycket vi pratade om inför det här.

Hon fortsätter:

– När matchen blev uppskjuten sa vi att vi får ta ut lite av våran frustration på nu på matchen. Det tycker jag verkligen vi gör det och jag tycker vi kommer upp i nivå i dag. Så det är skitkul.

”Jag tycker verkligen vi gör det bästa av det”

Hur var det att få besked om att matchen var inställd?

– Ja, det var lite segt så där på morgonen när man vaknar upp till det sms:et. Men jag tycker verkligen vi gör det bästa av det. Vi kom hit och körde ett. bra träningspass där det kanske är lite mer fokus på att bara hålla igång kroppen och ha det gött med laget. Så att jag tycker att vi får bra utdelning på det i dag.

Inför höstsäsongen har många tvivlat kring Hammarby och deras truppstatus efter att ha tappat Melina Loeck och Emilie Joramo som var bärande spelare. Sofia Reidy tycker själv att laget spelar med självförtroende och är bättre än vad många trodde på förhand.

– Vi har väl känt det här sedan början att vi har varit kanske lite underdogs i serien. Folk har inte riktigt trott på oss, men vi själva vet vad vi kan och vi ser varje vecka, varje dag, vad vi gör på träningarna. Vi spelar med mycket självförtroende och då alla delar kanske inte sitter, men vi gör det med pondus och fart och det tycker jag verkligen det visar, avslutar Reidy.