Uppgifter: Alexander Bernhardsson klar för ny klubb

Alexander Bernhardsson ser ut att stanna i den tyska andraligan.

Aftonbladet uppger att landslagsyttern skriver på för Wolfsburg.

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Alexander Bernhardsson har enligt tidigare uppgifter varit överens med både Valencia och Wolfsburg om en övergång.

Enligt Aftonbladet var Valencia svenskens förstaval. Det blir dock ingen övergång till La Liga, då den spanska klubben och Holstein Kiel inte kunde komma överens om de sista detaljerna.

I stället talar allt för en flytt till Wolfsburg, som likt Holstein Kiel håller till i 2. Bundesliga Han ser därmed ut att bli lagkamrat med landslagskollegan Mattias Svanberg.

Övergångssumman landar enligt uppgifterna på 55 miljoner kronor.

Göteborgaren har tidigare varit aktuell för FC Köpenhamn. Den danska storklubben valde dock att dra sig ur affären när prislappen visade sig vara för hög.

Alexander Bernhardsson anslöt till Kiel från Elfsborg i januari 2024, då klubben spelade i Bundesliga. Han spelade även tre av Sveriges VM-matcher i Nordamerika under sommaren.