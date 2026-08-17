Sergio Busquets återvänder till Barcelona

Sergio Busquets får en ny roll i Barcelona.

Den tidigare storspelaren blir assisterande tränare för klubbens reservlag.

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Efter tre säsonger med Inter Miami i MLS valde Barca-legendaren Sergio Busquets att avsluta karriären i höstas. Nu får 38-åringen ett nytt uppdrag.

Barcelona meddelar under måndagen att Busquets anställs som assisterande tränare för Barcelona Athletic, klubbens reservlag. Den tidigare världsmästaren kommer att jobba tillsammans med en annan Barca-profil i form av Juliano Belletti.

”Hans erfarenhet, kunskaper och sätt att se på spelet blir nu en del av Juliano Bellettis tränarstab, med målet att bidra till utvecklingen och utbildningen av de unga spelarna i Barcelonas reservlag”, skriver Barcelona i ett uttalande om rekryteringen.

Sergio Busquets är själv fostrad i Barcas akademi och representerade A-laget över 700 gånger under 15 säsonger. Med den reslige mittfältaren i laget bärgade Barcelona bland annat nio La Liga-titlar och tre Champions League-triumfer.

Katalanen var även tongivande i det spanska landslaget, där han vann både EM 2008 och 2012 samt VM 2010.





