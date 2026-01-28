Kängan till Thomassen: ”Kan man få slappna av en dag?”

Relationen mellan John Guidetti och Mikkjal Thomassen var allt annat än god.

Nu öppnar den förra AIK-anfallaren upp om tiden under färöingen.

– Det fanns inte något han kunde komma med, berättar han.

Reporter: Jakob Bergelv

John Guidettis sejour i AIK blev ingen succé. Anfallaren mäktade med nio mål på 69 allsvenska matcher innan hans kontrakt löpte ut i höstas.

Den sista säsongen i AIK-tröjan blev en berg- och dalbana för ”JG”. Under våren fick han stort förtroende av tränaren Mikkjal Thomassen och bidrog starkt till att AIK var med i toppen. Men efter sommaren hände någonting.

– De ville gå i någon annan riktning och ha en mer djupledsgående forward och det blev Flataker eller Kakoullis som spelade mer. För mig blev det konstigt att vi skulle byta. Vi låg tvåa i allsvenskan och var obesegrade inför Sirius precis innan uppehållet. Vi går på en plump och så ska vi göra om hela bilen bara för att vi fick ett stenskott, det kändes lite konstigt, säger han till Sportbladet.

Enligt Guidetti blev relationen med Thomassen mer och mer ansträngd ju längre säsongen löpte. Han beskriver en situation där AIK-tränarens hårda stil krockade med hans mer avslappnade inställning.

– Han (Mikkjal Thomassen) tyckte väl att jag inte hade tagit försäsongsträningen så seriöst medan jag kanske kan tycka att man inte ska spela träningsmatch i Bodö 24 timmar efter hemkomst från semester på tio dagar. Jag är 33 år, vad fan, kan man få slappna av en dag? Vi såg saker på olika sätt. Jag tänkte: ”Låt mig träna rätt och prestera när det är match och lyfta laget”, berättar han.

Guidetti menar att Mikkjal Thomassen hotade med att bänka anfallaren och påminde om att anfallarens kontrakt kanske inte kommer att förlängas om han underpresterar. Guidetti tog däremot inte till sig mycket av Thomassens ord.

– Det fanns inte något han kunde komma med, om du förstår vad jag menar. När säsongen dog, vi var ute ur Europa och allsvenskan inte gick att vinna sa jag bara att jag inte fattar varför han gjorde som han gjorde, men att sitta och älta orkar vi inte. Då blev det mer bara ”gör din grej, jag orkar inte”. Tåget hade ju redan gått, återger han för Sportbladet.

John Guidetti står allt jämnt utan klubb efter sortin från AIK. Istället har det blivit klart att han kommer agera allsvensk expert för både TV4 och Sportbladet framöver.