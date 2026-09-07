Kevin Filling missar resten av säsongen

Kevin Filling saknades i AIK:s trupp mot MFF.

Nu meddelar ”Gnaget” att forwarden missar resten av säsongen.

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Under måndagsmorgonen meddelade AIK att Kevin Filling missar matchen mot Malmö FF på grund av skada. Det framgick inte vilken typ av skada det var eller hur länge talangen blir borta.

Nu kommer AIK med ett mer detaljerat besked om Fillings status. 18-åringen har drabbats av en knäskada och missar resten av säsongen.

”AIK Fotboll kommer stötta Kevin under hans rehabilitering och vi ser fram emot att se honom på fotbollsplanen igen säsongen 2027”, skriver klubben i ett uttalande.

Filling noterades för två mål och fyra assist på 17 allsvenska matcher i AIK den här säsongen.