Khazeni i träning med Norrköping: ”En av mina spelare”

Kristoffer Khazeni är tillbaka i lagträning med IFK Norrköping.

Det är någonting som Peking-tränaren Martin Falk gläds åt.

– Han är en av mina spelare, säger Falk till NT.

Foto: Bildbyrån

Det var i december som Kristoffer Khazeni, 30, opererade sig på nytt för en hjärntumör han drabbades av för tre år sedan. Vid årsskiftet gick hans kontrakt ut och sedan dess har 30-åringen stått utan klubb.

Nu skriver Norrköpings Tidningar att Khazeni är i bra form nog för att träna med sin före detta klubb, och att han har gjort det under en period.

– Det är väldigt härligt, roligt och hoppfullt på alla sätt och vis. Han är en otroligt fin människa som jag kan prata fotboll med, men även om det han går igenom och reflektioner han gjort, säger Martin Falk till NT.

Vidare skriver tidningen att Khazeni håller ”låg profil” och att Martin Falk inte vill säga någonting om spelarens hälsotidningen – även om han ser Khazeni som en del av sitt lag.

– För min del, även om han inte har kontrakt: han är en del av laget, han är en av mina spelare. Jag tror att hela laget känner att han är en del av vårt omklädningsrum. Det är jäkla fint och säger mycket om den här spelargruppen och honom. Han är en del av oss, avslutar tränaren.