Kisfaludy lämnar Djurgården: ”Tacksamma för hans insats”

Det har varit på gång under en längre tid.

Nu står det klart.

Peter Kisfaludy lämnar uppdraget som sportkoordinator i Blåränderna.

För tre år sedan skrev Peter Kisfaludy på för Djurgårdens IF, detta i rollen som sportkoordinator.



Under den senaste tiden har det stått klart att 58-åringen har valt att säga upp sig från sitt jobb, vilket han själv har berättat. Enligt FotbollDirekts uppgifter gjordes detta i början av maj.



Under lördagen står det dock, utan tvivel, klart att Kisfaludy lämnar sin tjänst. Det går Djurgården ut med på sin hemsida.



– Peter har varit en mycket uppskattad kollega med ett stort engagemang för både spelarnas och föreningens utveckling. Vi är tacksamma för hans insats och det avtryck han lämnar i verksamheten, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren via ett uttalande på klubbens hemsida.



”Peter har under sin tid varit en viktig kraft i utvecklingen av vår akademi och ungdomsverksamhet, och hans arbete har påtagligt flyttat fram Djurgårdens positioner inom svensk ungdomsfotboll”, skriver Djurgården på sin hemsida.



Var 58-åringen kommer att arbeta härnäst står inte klart ännu.