Så ställer Hammarby och Häcken upp
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Toppmöte i damallsvenskan.
Hammarby tar emot BK Häcken.
Så ställer lagen upp.
Efter åtta spelade omgångar är det Hammarby som toppar den damallsvenska tabellen med 24 poäng. Under lördagen ställs Bajen mot BK Häcken, som ligger tvåa på 21 poäng.
Tidigare i år har lagen mött varandra i finalen av Europa Cup och svenska cupen. Där delade de på en titel var. Nu ställs de mot varandra i ligan och så här lyder startelvorna:
Startelvor:
Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Sörum, Koivisto, Joramo – Lennartsson, Rehnberg, Hasund
BK Häcken: Birkisdottir – Akgün, Östlund, Luik, Selerud – Tindell, Sanvig – Palmadottir, Anvegård, Jusu Bah – Schröder
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