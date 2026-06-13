Så ställer Hammarby och Häcken upp

Toppmöte i damallsvenskan.

Hammarby tar emot BK Häcken.

Så ställer lagen upp.

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Efter åtta spelade omgångar är det Hammarby som toppar den damallsvenska tabellen med 24 poäng. Under lördagen ställs Bajen mot BK Häcken, som ligger tvåa på 21 poäng.

Tidigare i år har lagen mött varandra i finalen av Europa Cup och svenska cupen. Där delade de på en titel var. Nu ställs de mot varandra i ligan och så här lyder startelvorna:

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Sörum, Koivisto, Joramo – Lennartsson, Rehnberg, Hasund

BK Häcken: Birkisdottir – Akgün, Östlund, Luik, Selerud – Tindell, Sanvig – Palmadottir, Anvegård, Jusu Bah – Schröder