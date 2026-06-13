Malmö FF:s missräkning – kryss mot Eskilstuna

Malmö FF siktade på SM-guld i år.

Nu blev det ännu en missräkning och tappade poäng när damallsvenskan återstartade.

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Malmö FF och Eskilstuna United möttes i återstarten av damallsvenskan. Då åkte Malmö till Eskilstuna för att ta hem tre poäng. Men så blev det inte.

Ellen Schampi kunde ge Eskilstuna ledningen i den 63:e minuten och tio minuter senare kunde Miljana Ivanovic kvittera för Malmö. Det blev matchens enda mål och det slutade oavgjort.

I tabellen innebär det att Malmö nu ligger fyra, tre poäng bakom trean AIK. Eskilstuna ligger femma, ett poäng bakom Malmö.