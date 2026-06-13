Sveriges motstånd pekas ut som möjlig VM-flopp

Nederländerna kommer att floppa i VM.

Det tror den danske målvaktsikonen Kasper Schmeichel.

– Jag pekar på Nederländerna, säger dansken som är expert i Fox Sports under mästerskapet.

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I Sveriges VM-grupp återfinns Tunisien, Nederländerna och Japan. Den danske målvakten Kasper Schmeichel har inför gruppomgången tippat vilket landslag som kommer att floppa i mästerskapet.

I ett klipp nämner den förre engelske anfallaren Peter Crouch Tyskland som en potentiell flopp. Schmeichel instämmer i analysen men lyfter även ett annat lag.

– Jag pekar på Nederländerna. Jag tänkte också på Tyskland, men nu nämnde du dem, så jag kör på Nederländerna, säger dansken.

Samtidigt tror Schmeichel att Japan kommer att gå långt.

– De är det formstarkaste laget.

Sverige ställs mot Nederländerna klockan 19.00 den 20 juni och mot Japan klockan 01.00 den 26 juni.