Häcken bröt Hammarbys segersvit – Schröder hjälte

Hammarby tog emot Häcken i en seriefinal i damallsvenskan.

Då blev Felicia Schröder hjälte och bröt ”Bajens” segersvit.

Foto: Bildbyrån

Hammarby tog emot BK Häcken under lördagen för en seriefinal. Efter åtta spelade omgångar var det Hammarby som toppar den damallsvenska tabellen med 24 poäng medan BK Häcken, som ligger tvåa på 21 poäng. Men tabellen såg annorlunda ut efter matchen.

I första halvlek blev det slarv i Hammarby-försvaret och efter att Anna Anvegård snott bollen av Emilie Bragstad kunde Anvegård assistera supertalangen Felicia Schröder som fick in ett otagbart skott i mål.

I andra halvlek startade hemmalaget piggt men chanserna var för få och för dåliga. Det var faktiskt Häcken som hade vassare chanser men Melina Loeck storspelade i mål och såg till att det inte blev en större förlust.

Matchen slutade 1–0 och det innebär att Hammarbys segersvit är bruten samt att detta var grönvitas första förlust på kanalplan sedan hösten 2024. Häckens trepoägare gör att Hisingelaget går upp i serieledning men med samma poäng och målskillnad som Hammarby.

***

Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardottir – Sörum, Koivisto, Joramo – Lennartsson, Rehnberg, Hasund

BK Häcken: Birkisdottir – Akgün, Östlund, Luik, Selerud – Tindell, Sanvig – Palmadottir, Anvegård, Jusu Bah – Schröder