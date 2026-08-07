BP bekräftar: Säljer talang i mångmiljonaffär

Sion Oppong är klar för Toulouse. Brommapojkarnas 18-åring lämnar för Frankrike.

Försäljningen uppges kosta 45 miljoner kronor.

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Sion Oppong har spelat 14 matcher i Allsvenskan för Brommapojkarna. Nu är han utlandsproffs. Klubben meddelar att 18-åringen lämnar Stockholm för spel i Frankrike för Toulouse.



Tidigare i veckan kom uppgifter om att den franska klubben hade lagt ett bud på Oppong som var värt 45 miljoner kronor. På Brommapojkarnas hemsida tackar den unge talangen för sin tid i klubben.



”Efter så många år i BP är det dags för mig att säga tack och ta nästa steg i min resa. BP har varit en väldigt stor del av mitt liv och har betytt mer för mig än bara fotboll.Tack för allt BP!”



Tolouse hör hemma i franska Ligue 1 och slutade på nionde plats förra säsongen.