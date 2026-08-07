Klart: Degerfors värvar – från franska sjätteligan

Karim Boutera är klar för Degerfors.

Fransmannen har kritat på ett fyraårsavtal.

– Jag gillar det jag sett av Karim, säger sportchef Patrik Werner.

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Degerfors ligger pyrt till i allsvenskan. Klubben gör nu en offensiv förstärkning i form av den franska anfallaren Karim Boutera.

20-åriga Boutera kommer senaste från Boulogne i Ligue 2. Den här säsongen har han dock främst hållit till i klubbens reservlag, för närvarade hemmahörande i den franska sjättedivisionen.

– Jag gillar det jag sett av Karim och han besitter många av de kvaliteter vi sökt. Han är stark i boxen, bra vad gäller bollmottagning och fin i det felvända spelet. Förhoppningsvis kan vi dra nytta av hans spetsegenskaper och öka vår poängskörd. Det ska bli spännande att se mer av Karim i vår miljö, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till klubbens hemsida.

Anfallaren har skrivit på ett avtal till sommaren 2030.