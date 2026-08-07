Klart: Degerfors värvar – från franska sjätteligan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Karim Boutera är klar för Degerfors.
Fransmannen har kritat på ett fyraårsavtal.
– Jag gillar det jag sett av Karim, säger sportchef Patrik Werner.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
Degerfors ligger pyrt till i allsvenskan. Klubben gör nu en offensiv förstärkning i form av den franska anfallaren Karim Boutera.
20-åriga Boutera kommer senaste från Boulogne i Ligue 2. Den här säsongen har han dock främst hållit till i klubbens reservlag, för närvarade hemmahörande i den franska sjättedivisionen.
– Jag gillar det jag sett av Karim och han besitter många av de kvaliteter vi sökt. Han är stark i boxen, bra vad gäller bollmottagning och fin i det felvända spelet. Förhoppningsvis kan vi dra nytta av hans spetsegenskaper och öka vår poängskörd. Det ska bli spännande att se mer av Karim i vår miljö, säger Degerfors sportchef Patrik Werner till klubbens hemsida.
Anfallaren har skrivit på ett avtal till sommaren 2030.
Välkommen till Bruket, Karim Boutera! ❤️🤍
✍️ Degerfors IF värvar den franska anfallaren Karim Boutera. 20-åringen och föreningen är överens om ett avtal som sträcker sig till sommaren 2030.
📲 Läs mer på https://t.co/vEpho4jrvI och i Bruket+ https://t.co/bSnntHAiyD… pic.twitter.com/jXydh1wUPE
— Degerfors IF (@dif_degerfors) August 7, 2026
Den här artikeln handlar om: