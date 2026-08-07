Uppgifter: Barcas första bud nobbat – City kräver mer

Rodri har bestämt sig för FC Barcelona. Nu gäller det bara för klubbarna att komma överens.

Men enligt BBC har Manchester City nobbat första budet.

Rodri. Foto: Bildbyrån

Tidigare idag bekräftade Rodris agent att spelaren bestämt sig – han vill till Barcelona. Därmed nobbar världsstjärnan Real Madrid, som det länge spekulerades om. Det gällde bara för de båda klubbarna att komma överens om en övergångssumma.



Men nu kommer en ny vändning som kan ställa till det. Manchester City påstås ha nobbat det första budet som Barcelona presenterat, på ungefär 490 miljoner kronor enligt BBC.



Den brittiska TV-kanalen hävdar att City absolut kan tänka sig att sälja Rodri, som utsågs till hela VM:s bästa spelare, men att man kräver betydligt mer. Barcelona behöver slanta upp minst 70 miljoner euro, motsvarande 765 miljoner kronor, för att Premier League-jätten ska släppa mittfältaren.



Manchester City vill enligt BBC skynda på processen, oavsett om det resulterar i en försäljning eller ej.