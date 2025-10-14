Klart: AIK värvar från Burkina Faso

Tinde Teribe född 2007 är klar för AIK.

Mittbacken från Burkina Faso har skirivt på ett övergångsavtal med allsvenska tabellfyran.

– Trots att han nästan är två meter lång är han rörlig och orädd i duellspelet – utan att vara vårdslös, förklarar

Fredrik Wisur Hansen, AIK Fotbolls Head of scouting and recruitment, i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var i somras som Tinde Teribe kom till Sverige. Hittills har han gjort ett framträdande för AIK:s P19-lag och har dessutom suttit på bänken i allsvenskan för A-laget.

Nu står det klart att mittbacken från Burkina Faso skrivit på ett kontrakt med klubben till 2029. Kontraktet är ett övergångsspelaravtal vilket betyder att han kommer tillhöra akademin men att han skrivit kontrakt som en A-lagsspelare. Detta rapporterar AIK på sin hemsida samtidigt som Fredrik Wisur Hansen, AIK Fotbolls Head of scouting and recruitment, säger följande i ett uttalande.

– Vi är väldigt nöjda att vi skrivit ett övergångsspelaravtal med Tinde Teribe. Han är en högerfotad mittback med ett extremt spännande råmaterial. Trots att han är nästan två meter lång är han rörlig och orädd i duellspelet – utan att vara vårdslös. Teribe är också mycket bekväm med bollen och har ett bra register med sin högerfot, säger Wisur Hansen och fortsätter:

– Det finns även ledaregenskaper i honom, men vi får nog vänta tills han behärskar engelska fullt ut innan vi får se hela spannet av de kvaliteterna. Han har redan fått vara med i sin första A-lagstrupp, och vi ser fram emot att följa hans utveckling i akademin och på Karlberg under 2026.