Klart: Andersson stannar i IFK Göteborg

IFK Göteborg köper Viktor Andersson.

Målvakten köps loss från IFK Värnamo i en permanent övergång.

– Jag trivs otroligt bra i Blåvitt och ser väldigt mycket fram emot fortsättningen, säger den 22-årige målvakten.

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Inför den allsvenska säsongen lånades IFK Värnamos målvakt Viktor Andersson in till IFK Göteborg, där han sedan slutet av juli varit lagets etta.

Nu meddelar ”Blåvitt” att målvakten stannar kvar i klubben och därmed köps loss från Värnamo och skriver på ett fyraårskontrakt.

– Jag trivs otroligt bra i Blåvitt och ser väldigt mycket fram emot fortsättningen, säger Viktor Andersson i en video på IFK Göteborgs app.

I låneavtalet fanns en utköpsklausul, som IFK Göteborg nu har aktiverat.

– Vi är väldigt nöjda med Viktors utveckling i Blåvitt och det har varit en självklarhet från start för oss att utnyttja klausulen. Han har bidragit extremt mycket både när han har spelat och när han inte spelat, säger David Vukovic, scoutingansvarig.

Totalt har det hittills blivit 16 matcher för Göteborg.