Beskedet: Brunner stängs av två matcher

Paris Brunner straffas efter en kontroversiell målgest i mötet med Strasbourg.

Monacos anfallare stängs nu av i två matcher efter att ha gjort en halshuggningsgest mot motståndarfansen.

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Det var i mötet mellan Monaco och Strasbourg som Paris Brunner kvitterade för hemmalaget.

I samband med målfirandet riktade anfallaren sig mot Strasbourg-supportrarna och gjorde en gest som föreställde en halshuggning.

Nu straffas Brunner för agerandet, rapporterar RMC Sport. 20-åringen stängs av i Monacos matcher mot Toulouse och Lorient.

– Paris är en väldigt passionerad och intensiv kille. Han gjorde ett misstag och förstod det direkt. Han bad om ursäkt. Klubben tar den här saken på största allvar och vi hoppas att det inte händer igen, sade tränaren Filipe Luis efter händelsen.

Brunner har själv förklarat sitt agerande med att Strasbourg-fansen hade förolämpat hans familj. Enligt anfallaren var gesten spontan och inte menad som en respektlös handling.