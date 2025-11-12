Klart: Andreas Klarström återvänder till IF Elfsborg

Andreas Klarström återvänder till IF Elfsborg.

Boråsklubben meddelar nu att 47-åringen kliver in som ungdomsansvarig i klubben.

– Jag gillar ju fotboll så det ska bli jätteroligt att hålla på med fotboll, och tycker om att jobba med människor, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från X.

Andreas Klarström gjorde över 250 matcher som spelare i IF Elfsborg och han var bland annat med och vanna SM-guld med klubben 2012.

Nu står det klart att han återvänder till Boråsklubben.

Klarström är klar för rollen som ungdomsansvarig i klubben, detta efter att ha haft rollen som fotbollsansvarig i Norrby IF i ett år.

