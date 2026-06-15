Diallo stor hjälte för Elfenbenskusten
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Elfenbenskusten slog Ecuador i VM-premiären.
Amad Diallo gjorde matchens enda mål.
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Under natten till måndagen ställdes Elfenbenskusten mot Ecuador i VM. I Elfenbenskusten startade den tidigare Hammarbystjärnan Bazoumana Touré.
När matchen väl var i gång skapade Ecuador flera chanser och hade flera ramträffar.
Första halvlek blev mållös och det var i den 90:e minuten som inbytte Amad Diallo avgjorde för Elfenbenskusten.
Matchen slutade 1–0.
Elfenbenskusten ställs mot Tyskland härnäst medan Ecuador möter Curacao.
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