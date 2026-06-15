Diallo stor hjälte för Elfenbenskusten

Elfenbenskusten slog Ecuador i VM-premiären.

Amad Diallo gjorde matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Under natten till måndagen ställdes Elfenbenskusten mot Ecuador i VM. I Elfenbenskusten startade den tidigare Hammarbystjärnan Bazoumana Touré.

När matchen väl var i gång skapade Ecuador flera chanser och hade flera ramträffar.

Första halvlek blev mållös och det var i den 90:e minuten som inbytte Amad Diallo avgjorde för Elfenbenskusten.

Matchen slutade 1–0.

Elfenbenskusten ställs mot Tyskland härnäst medan Ecuador möter Curacao.