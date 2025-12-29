Klart: Billy Magnusson blir sportchef i VSK

Västerås SK har presenterat sin nya sportchef.

Det är Billy Magnusson som ansluter till klubben.

I samband med att Kalle Karlsson lämnade som manager i Västerås SK blev sportchefsrollen vakant. Nu står det klart att Billy Magnusson tar över sportchefsrollen.

VSK meddelar att de hade 15-20 kandidater till rollen men att den till slut föll på Magnusson.

– Under intervjuprocessen fick Billy träffa mig, styrelsen, Mikael Lustig, Alexander Rubin och utvecklingsansvarig Oscar Norrby. Han gjorde ett starkt intryck på oss alla och är en person som vi tror kommer att knyta ihop föreningen på ett väldigt bra sätt. Billy är skicklig på att identifiera och utveckla talanger, både genom att lyfta spelare internt från akademin och via extern rekrytering. Vi är väldigt glada över att ha landat i den här lösningen, säger klubbchefen Robin Hals på VSK:s hemsida.

Magnusson har tidigare varit sportchef i Landskrona Bois och även verksam i Halmstads ungdomsverksamhet.



